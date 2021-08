Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle annonce de Pochettino pour Pogba !

Publié le 2 août 2021 à 11h15 par Th.B.

Bien que la presse affirme que Paul Pogba serait le dossier prioritaire de Leonardo à présent, l’entraîneur du PSG Mauricio Pochettino ne veut pas jeter de l’huile sur le feu.

Après avoir déjà mis la main sur quatre recrues de premier choix cet été, Leonardo travaillerait en coulisse afin de trouver un accord avec le joueur et Manchester United pour la venue de Paul Pogba. Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino avait déjà fait passer le message suivant au Parisien ces derniers jours concernant le feuilleton Paul Pogba. « Pogba est-il un objectif du PSG et de Pochettino ? Je ne donne pas de nom. Je n’aime pas parler de joueurs qui appartiennent à d’autres équipes. Le club travaille en toute discrétion, réalisant de bonnes choses. À la fin du mercato, nous verrons qui seront les nouveaux joueurs, s’il y en a, et nous verrons quels joueurs partiront de l’équipe ». Le son de cloche est toujours le même à en croire ses propos énoncés dimanche soir.

« Je suis heureux et je ne veux pas parler des noms des joueurs qui sont dans d'autres clubs »