Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le grand dilemme de Leonardo avec Paul Pogba…

Publié le 2 août 2021 à 4h15 par T.M.

Le nom de Paul Pogba revient de plus en plus du côté du PSG. Toutefois, au sein de la direction parisienne, ce dossier serait au coeur d’une grosse réflexion.

Cet été, Leonardo réalise un recrutement XXL pour le PSG. En effet, pour étoffer l’effectif de Mauricio Pochettino, le directeur sportif parisien a frappé très fort avec les arrivées successives de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Un mercato colossal qui pourrait ne pas être terminé. En effet, une autre star pourrait atterrir à Paris avec Paul Pogba. N’ayant plus qu’un an de contrat à Manchester United, l’international français est annoncé avec insistance du côté du PSG. A moins qu’il ne débarque que l’été prochain…

Maintenant ou dans un an ?