Mercato - PSG : Une ouverture pour Leonardo avec cette révélation de l'Euro ?

Publié le 2 août 2021 à 12h15 par D.M.

Annoncé du côté du PSG, Manuel Locatelli privilégierait un départ vers la Juventus. Les négociations avec Sassuolo ont débuté, mais aucun accord n'a été trouvé pour l'instant.

A la recherche d’un milieu de terrain, le PSG pourrait bien tenter de recruter Manuel Locatelli. Performant lors du dernier Euro, l’international italien devrait quitter Sassuolo et rejoindre un club plus huppé. Et lors d’un entretien à L’Equipe , le joueur n’avait pas écarté un départ vers le PSG, qui compte dans son effectif plusieurs transalpins. « Oui, (le PSG) c’est au même niveau que les autres, c’est le top mondial ! Il y a les Italiens, mais aussi Neymar et Mbappé, qui font partie des cinq meilleurs joueurs au monde. Le PSG a une image de grand club au sein d’une très grande ville » avait-il confié en mai dernier.

Ça bloque entre la Juventus et Sassuolo