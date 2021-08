Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta est mal embarqué dans ces deux dossiers sensibles !

Publié le 2 août 2021 à 7h00 par La rédaction

Alors que des départs sont attendus pour boucler la prolongation de Lionel Messi, Joan Laporta cherche à se séparer de ses indésirables, à l'instar de Samuel Umtiti et Miralem Pjanic. Mais le Barça serait conscient que cela pourrait prendre du temps à se décanter.

Bloqué dans ce mercato estival en raison des problèmes financiers rencontrés par le FC Barcelone, Joan Laporta se bat pour faire partir ses indésirables. Parmi eux, on retrouve Samuel Umtiti et Miralem Pjanic. Les deux ont des histoires bien différentes avec le Barça, mais la conclusion est la même : ils doivent quitter le club dès cet été. Ronald Koeman ne compte pas sur eux et leur salaire respectif empêche le Barça de travailler sur le mercato. Miné par les blessures, Samuel Umtiti peine à trouver une porte de sortie. La Juve serait de son côté disposée à rapatrier Pjanic, mais une fois que l'arrivée de Manuel Locatelli sera bouclée. Ces deux dossiers sont donc encore loin d’être clos…

Cela pourrait encore être long pour Umtiti et Pjanic