Mercato - Barcelone : Coup de théâtre dans ce dossier chaud du Barça !

Publié le 2 août 2021 à 0h30 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone semble être une destination potentielle pour Cristian Romero, la vérité serait tout autre. Explications.

Le FC Barcelone songerait toujours à recruter un défenseur central d’autant plus que Samuel Umtiti prendrait doucement le chemin de la porte comme SPORT l’a confié ce dimanche. En effet, le champion du monde tricolore aurait accepté de partir sous la forme d’un prêt à partir du moment où le club qu’il rejoindra répondra à son critère sportif, à savoir être suffisamment compétitif pour remporter des trophées. Et pour pallier ce départ, le Barça penserait à Cristian Romero. Cependant, le défenseur de l’Atalanta semble être attendu à Tottenham puisque les rumeurs l’envoyant au FC Barcelone ne seraient pas fondées.

Les rumeurs Barça-Romero montées de toute pièce ?