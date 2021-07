Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça voit rouge dans ce gros dossier !

Publié le 31 juillet 2021 à 22h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone semblait être grandement intéressé par Cristian Romero, Joan Laporta pourrait se faire devancer rapidement. L’Atalanta aurait effectivement trouvé un accord avec Tottenham pour l’Argentin.

Le FC Barcelone ne semble pas avoir terminé son mercato estival malgré les arrivées de Sergio Agüero et Memphis Depay notamment. En effet, le club catalan pourrait continuer à cibler des joueurs et des postes bien précis. Le secteur défensif n’a pas donné satisfaction à Ronald Koeman la saison passée et devrait être une des priorités à renforcer sur le marché des transferts. Si la piste de Cristian Romero a longtemps été évoquée, le FC Barcelone serait en retard dans le dossier, et pourrait voir l’Argentin rejoindre un autre club.

Un accord entre Tottenham et l’Atalanta pour Romero