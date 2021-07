Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grande annonce dans ce dossier chaud du Barça !

Publié le 31 juillet 2021 à 20h00 par La rédaction

Alors que la piste de Cristian Romero semble s’éloigner du FC Barcelone ces derniers jours, Gian Piero Gasperini, le coach de l’Atalanta, s’est exprimé sur l’avenir de son joueur. L’Argentin pourrait bien quitter le club italien.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec l’Atalanta, Cristian Romero semble être sur le départ cet été après avoir réalisé une saison remarquée à Bergame. Courtisé par le FC Barcelone qui a grandement besoin de renforcer son secteur défensif, le défenseur argentin s’éloignerait petit à petit de la Catalogne. En effet, la piste de Cristian Romero serait de plus en plus difficile à imaginer du côté de Barcelone même si Joan Laporta est très intéressé par le joueur. L’Argentin pourrait au contraire s’en aller vers la Premier League et Tottenham dans les jours à venir. Son entraineur à l’Atalanta, Gian Piero Gasperini, s’est exprimé récemment et a voulu mettre les choses au clair.

Gasperini évoque l’avenir de Romero