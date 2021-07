Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta est fixé pour cette opération avec Griezmann !

Publié le 31 juillet 2021 à 21h00 par La rédaction

Alors qu’un échange entre Saúl Niguez et Antoine Griezmann affole les médias depuis plusieurs semaines, une grosse condition viendrait d’être fixée par le joueur de l’Atlético de Madrid. Le milieu de 26 ans souhaiterait régler la question de son futur avant la mi-août.

Même si les rumeurs commencent à s’essouffler ces derniers temps, l’idée d’un échange entre Saúl Niguez et Antoine Griezmann existerait toujours. Désireux de dégraisser son effectif, Joan Laporta se libérerait d’un poids en cédant le Français qui touche un salaire faramineux. Et avec Saúl, Ronald Koeman pourrait compter sur un milieu de terrain d’expérience. Tout ce qu’il cherche pour accompagner Pedri et Frenkie de Jong. Seulement, le Barça ne serait pas seul sur le dossier. Selon Fabrizio Romano, Manchester United aurait aussi jeté son dévolu sur Saúl et serait prêt à mettre entre 40 et 45M€ pour s’attacher ses services. Mais le joueur de l’Atlético de Madrid aurait fixé une condition précise pour son avenir.

Saúl Niguez veut régler son avenir avant la mi-août