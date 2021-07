Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’un des énormes chantiers de Longoria se décide maintenant !

Publié le 31 juillet 2021 à 20h30 par A.C.

Pablo Longoria souhaite toujours ramener Pol Lirola à l’Olympique de Marseille, mais les négociations avec la Fiorentina ne semblent pas vraiment avancer...

Si Pablo Longoria a réussi à boucler plusieurs jolis coups, il y a un dossier qui semble lui résister. A la fin de la dernière saison, le président de l’Olympique de Marseille a décidé de ne pas lever l’option d’achat de 12M€ présente dans le prêt de Pol Lirola, qui a donc rebroussé chemin et est rentré à la Fiorentina et s’entraine depuis la reprise avec l’équipe première. Il a d’ailleurs été titulaire lors des derniers matchs amicaux de La Viola, qui refuse de baisser le prix et donc de le laisser retrouver Jorge Sampaoli à l’OM. Pour ne rien arranger, Vincenzo Italiano souhaite faire de Lirola un titulaire indiscutable de son dispositif et en Italie, l’Atalanta serait venue aux nouvelles et serait disposée à s’aligner sur les demandes de la Fiorentina... à l’inverse de Longoria et de l’Olympique de Marseille.

Rendez-vous capital pour Lirola, mais...

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , les choses pourraient bientôt bouger pour Pol Lirola. Le quotidien explique en effet qu’une rencontre serait prévue entre les agents du joueur et les dirigeants de la Fiorentina. Lors de cette rencontre, Lirola aura le choix de réitérer son envie de quitter le club cet été pour retrouver l’Olympique de Marseille... ou alors d’accepter de poursuivre sa carrière à Florence, où on lui promettrait une place de titulaire indiscutable. Lirola n’est d’ailleurs pas le seul joueur dans une situation précaire, puisque la Fiorentina doit également régler les choses avec German Pezzella et de Nikola Milenkovic.

