Mercato - OM : Ce dossier chaud de Longoria toujours dans l’impasse !

Publié le 30 juillet 2021 à 22h10 par A.C.

Passé par l’Olympique de Marseille en prêt la saison dernière, Pol Lirola est retourné à la Fiorentina... et pourrait bien y rester.

Il a été l’un des meilleurs joueurs de l’Olympique de Marseille lors de la deuxième partie de saison, mais Pol Lirola n’est plus là. Pablo Longoria a en effet décidé de ne pas lever l’option d’achat de 12M€ avant le terme de son prêt et désormais, mais a souvent assuré vouloir l’offrir à nouveau à Jorge Sampaoli. Or, la Fiorentina ne semble pas vraiment vouloir barder Lirola, bien au contraire ! L’Espagnol a en effet repris les entrainements et le nouvel entraineur Vincenzo Italiano semble vouloir le garder et en faire son titulaire à droite. Lirola était d’ailleurs titulaire lors du match amical face à Levico, ce jeudi (9-0).

Que fait Longoria avec Lirola ?