Mercato - OL : Un flop de Juninho va s’envoler pour Monaco !

Publié le 31 juillet 2021 à 18h55 par La rédaction

Alors qu’il est revenu de son prêt de Brest, Jean Lucas (23 ans) serait tout proche de quitter l’OL pour l’AS Monaco.

Arrivé en 2019 en provenance de Flamengo, Jean Lucas n’a jamais vraiment su s’imposer à l’OL et a d’ailleurs été prêté lors des six derniers mois de la saison au Stade Brestois. La pépite brésilienne de 23 ans ne devrait cependant pas pouvoir avoir sa chance avec le nouvel entraîneur Peter Bosz lors du prochain exercice qu’il devrait effectuer à l’AS Monaco. C’est en effet l’information communiquée par le journaliste Saber Desfarges sur son compte Twitter . Selon ses sources, un accord aurait été trouvé entre l’OL et l’ASM qui serait attendu lundi sur le Rocher.