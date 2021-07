Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ander Herrera a un rêve pour la suite de sa carrière !

Publié le 31 juillet 2021 à 17h45 par Th.B.

Annoncé sur le départ, Ander Herrera veut aller au bout de son contrat avec le PSG et cultive un désir bien particulier pour la fin de sa carrière.

Arrivé libre de tout contrat à l’été 2019 en provenance de Manchester United, Ander Herrera s’est rapidement intégré au groupe du PSG ainsi qu’à la vie parisienne. Rapidement, le milieu de terrain espagnol s’est prouvé être un leader du vestiaire et un porte-parole du groupe devant les médias. Disposant encore de trois saisons pleines sur son contrat au Paris Saint-Germain, Ander Herrera ne semble pas être sur le départ comme The Athletic l’a récemment confié, et compte bien honorer son engagement envers le PSG jusqu’à son terme. Et ensuite ? Revêtir la tunique de Saragosse.

« J'ai le rêve de retourner à Saragosse »