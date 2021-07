Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message lourd de sens d’Ander Herrera sur son avenir !

Publié le 31 juillet 2021 à 16h45 par Th.B. mis à jour le 31 juillet 2021 à 16h47

Bien qu’il ait été annoncé sur le départ, Ander Herrera a affiché sa volonté de poursuivre son aventure au PSG et de gagner des trophées avec le club de la capitale.

En raison du recrutement XXL du PSG en ce début de mercato, Ander Herrera pourrait être l’un des joueurs sacrifiés par Leonardo pour renflouer les caisses du club en allégeant la masse salariale. C’est en effet ce que The Athletic a révélé dernièrement. Cependant, l’ancien milieu de terrain de Manchester United n’aurait nullement envie de plier bagage et devrait poursuivre son aventure au PSG la saison prochaine. La donne pour Abdou Diallo, Thilo Kehrer et Idrissa Gueye sans oublier Rafinha ne serait pas la même. Et au vu de la déclaration d’Herrera, sa présence dans le groupe pour la saison à venir semble entérinée.

« Une grande envie de concourir, de gagner une place, de profiter du football et de réaliser des choses avec le PSG »