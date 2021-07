Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça repart de plus belle pour ce dossier chaud de Longoria !

Publié le 31 juillet 2021 à 20h10 par A.C.

Jorge Sampaoli souhaiterait recruter un autre attaquant de pointe et comme souvent par le passé, Pablo Longoria pourrait trouver la solution en Italie.

Peu utilisé depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli cet hiver, Dario Benedetto semble être poussé vers la sortie. Son départ de l'Olympique de Marseille serait toutefois compromis, puisque Goal et La Provence ont annoncé que les négociations avec Sao Paulo seraient tombées à l’eau, à cause des demandes particulièrement élevées de l’attaquant. Pour le remplacer, Sampaoli aimerait attirer Giovanni Simeone à l’OM et la presse italienne a annoncé que Pablo Longoria discuterait déjà avec Cagliari, qui réclamerait toutefois pas moins de 15M€.

L’OM et Cagliari réouvrent le dossier Simeone