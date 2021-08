Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo active une piste inattendue en Espagne !

Publié le 2 août 2021 à 10h15 par D.M.

A la recherche d'un milieu de terrain, le PSG aurait activé la piste menant à Javi Serrano, qui a récemment prolongé son contrat avec l'Atlético.

Leonardo a identifié son prochain chantier. Malgré l’arrivée de Georginio Wijnaldum cet été, le PSG se serait mis en quête d’un renfort au milieu de terrain et aurait un nom en tête. Les dirigeants parisiens voudraient recruter Paul Pogba, sous contrat avec Manchester United jusqu’en en 2022. L’international français serait la priorité de Leonardo, qui aurait entamé des discussions avec son agent Mino Raiola. Ce qui ne l’empêche pas d’activer d’autres pistes.

Le PSG sur un jeune joueur de l'Atlético