Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Manchester, on ne retient pas Paul Pogba !

Publié le 2 août 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que son avenir à Manchester United s’écrit en pointillés, le PSG resterait sur le coup et pourrait avoir une belle carte à jouer puisque du côté d’Old Trafford son départ ne serait pas perçu comme une mauvaise chose.

Paul Pogba pourrait être la cinquième recrue estivale de Leonardo. En effet, le directeur sportif du PSG aurait des vues sur la star de Manchester United dont le contrat court jusqu’en juin 2022 et ne semble pas être sur le point d’être prolongé. The Manchester Evening News a récemment révélé que les discussions ne progressaient pas vraiment pour présager une issue positive. Certains joueurs de Manchester United verraient d’ailleurs d’un bon oeil le potentiel départ de Paul Pogba pour le champion du monde ainsi que pour les finances du club. Et son coéquipier Andreas Pereira n’a clairement pas paru déterminé à voir Pogba rester au PSG.

« J'espère qu'il fera le meilleur choix pour lui et sa famille »