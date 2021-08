Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce flop de Bartomeu se livre sur son départ du Barça !

Publié le 2 août 2021 à 15h00 par La rédaction

Alors qu'il n'entrait plus dans les plans de Ronald Koeman, Junior Firpo a été transféré à Leeds cet été. L'Espagnol est revenu sur son passage peu convaincant au FC Barcelone.

Devenu indésirable au FC Barcelone, Junior Firpo a été l'une des premières victimes de l'opération grand ménage de Joan Laporta. Arrivé en 2019 en provenance du Betis Seville, le défenseur n'a pas beaucoup joué dans le couloir gauche du Barça, barré par l'indéboulonnable Jordi Alba. Alors que Joan Laporta souhaitait déjà alléger sa masse salariale au début du mercato, le président catalan avait vu d'un bon œil la vente de Junior Firpo en Premier League. L'Espagnol a alors été vendu à Leeds pour 15M€, où il s'est engagé jusqu'en 2025.

« Il y a eu de la frustration parce que je voulais jouer plus souvent »