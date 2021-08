Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est déjà dos au mur dans ce dossier brûlant !

Publié le 2 août 2021 à 18h30 par A.C.

Le dossier Nikola Maksimovic, défenseur libre de tout contrat et annoncé proche de l’Olympique de Marseille, pourrait basculer au cours des prochains jours.

Pablo Longoria avait déjà flairé le coup à l’automne 2020. A l’époque, plusieurs médias italiens ont évoqué un intérêt prononcé de l’Olympique de Marseille pour Nikola Maksimovic, à qui il restait moins d’un an de contrat avec le Napoli. Finalement, son club a a relancé les négociations pour le prolonger et la piste OM a semblé peu à peu tomber dans l’oubli... jusqu’à ce lundi ! Gianluca Di Marzio a en effet révélé que Maksimovic, qui n’a pas prolongé avec le Napoli et qui est donc libre, aurait un accord avec l’OM. Ainsi, le Serbe pourrait être avec Luan Peres, William Saliba et Leonardo Balerdi, le quatrième défenseur central à arriver à l’Olympique de Marseille cet été... alors que Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car sont toujours au club.

Longoria doit vendre avant d’accueillir Maksimovic

Ce point est crucial, puisque Sky Sport Italia assure que l’Olympique de Marseille ne pourra pas accueillir Nikola Maksimovic qu’en libérant de la place dans sa masse salariale. La solution pourrait venir de Boubacar Kamara, qui ne manquerait pas d’offres. L’Équipe a en effet récemment révélé que Newcastle aurait offert 14M€ pour le Français, tandis que l’AS Monaco serait arrivé jusqu’à 15M€. En Italie, le Milan AC semble également prêt à faire une offre, mais Il Corriere dello Sport a récemment expliqué que c’est finalement Tiémoué Bakayoko qui devrait débarquer. Pour Duje Caleta-Car ça semble plus compliqué, puisque si plusieurs clubs de Premier League seraient intéressés, aucun ne semble avoir bougé concrètement.

Séville a rebattu les cartes !