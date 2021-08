Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sur le point de boucler une opération surprenante à 0€ ?

Publié le 2 août 2021 à 13h10 par D.M.

Selon la presse italienne, l'OM aurait trouvé un accord salarial avec Nikola Maksimovic, sans club depuis son départ du Napoli à la fin de la saison dernière.

Nommé à la présidence de l’OM en février dernier, Pablo Longoria ne chôme pas durant cette période de mercato estival. Le président marseillais a bouclé l’arrivée de huit recrues et pourrait continuer sur sa lancée. A la recherche de renforts au poste de latéral droit, le club français tenterait de recruter Pol Lirola (Fiorentina), mais aussi Daniel Wass (FC Valence). A la recherche d’un successeur à Dario Benedetto, l’OM aurait trouvé aussi un accord avec Cristian Pavon (Boca Juniors). Et selon la presse italienne, Pablo Longoria aurait activé une piste surprenante en Serie A..

Accord trouvé entre l'OM et Maksimovic