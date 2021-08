Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Real Madrid… Le Qatar peut boucler un coup magistral avec Cristiano Ronaldo !

Publié le 2 août 2021 à 18h15 par B.C.

Alors que la Juventus semble compter sur Cristiano Ronaldo cette saison, l’attaquant portugais souhaiterait toujours quitter l’Italie, et le PSG aurait clairement sa préférence.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, Cristiano Ronaldo semble bien parti pour rester une année supplémentaire à la Juventus. Le Portugais manque en effet d’options sérieuses pour pouvoir quitter Turin, et ce malgré ses envies de départ. De son côté, Pavel Nedved s’est montré clair sur l’avenir de sa star. « On a toujours eu la même position sur ce dossier. Cristiano Ronaldo est un joueur de la Juventus, il a encore un an de contrat et nous sommes heureux de l’avoir avec nous. C’est un joueur incroyable et il sera important pour la Juventus cette saison », a confié dernièrement le vice-président de la Juve sur Sport Mediaset . Pourtant, Cristiano Ronaldo espère encore plier bagage avant la fin du mercato, et le PSG aurait sa préférence.

Cristiano Ronaldo attend le PSG