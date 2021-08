Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un obstacle majeur pourrait bloquer le départ de Kehrer !

Publié le 2 août 2021 à 17h15 par B.C.

Alors que Thilo Kehrer a la cote en Allemagne, le départ du défenseur n’est pas encore acté. Et pour cause, son salaire poserait problème pour de nombreux clubs intéressés.

Si le PSG s’est déjà fait remarquer dans le sens des arrivées, cela a été plus calme côté départs. Outre les prêts de plusieurs pépites, Leonardo n’est parvenu qu’à boucler le transfert de Mitchel Bakker vers le Bayer Leverkusen, tandis qu’Alphonse Areola a de nouveau été prêté, du côté de West Ham. Des ventes sont pourtant nécessaires pour permettre au PSG de poursuivre son recrutement, et Thilo Kehrer pourrait être concerné. En effet, le défenseur allemand aurait la cote en Bundesliga puisque le Bayer Leverkusen serait notamment à l’affût pour l’accueillir. Selon Foot Mercato , Wolfsburg, l'Eintracht Francfort, le Borussia Mönchengladbach et le Bayern Munich seraient également venus aux renseignements, mais un obstacle majeur pourrait encore compromettre le transfert de l’international allemand.

Le salaire de Kehrer pourrait compliquer les choses