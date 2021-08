Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit le feu vert pour Paul Pogba !

Publié le 2 août 2021 à 16h45 par Th.B.

Bien qu’il y aurait toujours des obstacles se mettant en travers de la route séparant le PSG à Paul Pogba, le milieu de terrain de Manchester United voudrait signer au club de la capitale.

Et si c’était le moment idéal pour Leonardo dans la course à la signature de Paul Pogba ? Directeur sportif du PSG, le Brésilien travaillerait d’arrache pied en coulisse dans le seul et unique but de mener à bien cette opération qui serait prioritaire à ses yeux. Pour ce faire, un contact aurait déjà été établi avec son entourage selon The Athletic, mais le média affirme ce lundi qu’on craindrait que son agent Mino Raiola ne profite de l’intérêt concret du PSG afin de faire pression auprès de Manchester United pour que Pogba signe une alléchante prolongation pour son contrat courant jusqu’en juin 2022. Cependant, toutes les routes ne mènent pas à Rome, mais à Paris pour Pogba semble-t-il.

Pogba veut le PSG !