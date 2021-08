Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un plan machiavélique de Mino Raiola pour Paul Pogba ?

Publié le 2 août 2021 à 14h15 par Th.B.

Alors que le PSG est annoncé comme étant proche de recruter Paul Pogba, Mino Raiola pourrait bien se servir de l’intérêt de Leonardo pour recevoir un contrat en or de la part de Manchester United.

Priorité de Leonardo pour cette deuxième partie de mercato estival selon Canal-Supportets notamment, Paul Pogba serait plus que jamais proche de rejoindre le PSG puisque Manchester United prendrait finalement en considération une vente courant août si aucune avancée concrète n’était effectuée au niveau de la prolongation de contrat courant jusqu’en juin 2022. Cependant, le PSG ne serait pas totalement serein pour cette opération pour la simple et bonne raison que le club n’écarterait pas l’idée que l’agent du joueur Mino Raiola se serve de l’intérêt du PSG pour parvenir à ses fins.

Le PSG, un prétexte pour un contrat en or massif à Manchester ?