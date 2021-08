Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix est fixé pour Thilo Kehrer !

Publié le 2 août 2021 à 14h45 par D.M.

A la recherche de liquidités, le PSG espèrerait se séparer de Thilo Kehrer. Le joueur allemand serait dans le viseur du Bayer Leverkusen, qui devra dépenser entre 15 et 20M€ dans ce dossier.

Après avoir bouclé les arrivées de Gianluigi Donnarummma, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnnarumma et Sergio Ramos, Leonardo va chercher à alléger la masse salariale et à se séparer de plusieurs joueurs. Après avoir vendu Mitchel Bakker, le PSG va chercher une porte de sortie à Thilo Kehrer. Selon les informations de Culture PSG, Leonardo aurait proposé ses services à Rennes et à l’OGC Nice, mais les deux équipes n’ont pas donné suite à cette proposition. Agé de 24 ans, le latéral droit pourrait finalement rejoindre Bakker en Allemagne.

Entre 15 et 20M€ pour Kehrer