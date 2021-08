Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette incroyable annonce sur un accord à 180M€ !

Publié le 2 août 2021 à 9h15 par Th.B.

Actif dans le sens des arrivées depuis le début du mercato, le PSG l’est beaucoup moins au niveau des ventes alors que le club de la capitale se serait engagé auprès de la Ligue à dégraisser son effectif de manière à enregistrer 180M€ dans ses caisses.

Depuis le début du mercato estival, Leonardo s’est montré très actif en enregistrant quatre arrivées de premier choix en les personnes de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Cependant, au rayon des départs, le son de cloche est bien différent. Seul Mitchel Bakker est venu renflouer les caisses du club avec son transfert au Bayer Leverkusen lorsque Alphonse Aréola s’est envolé pour West Ham, mais seulement sous la forme d’un prêt avec option d’achat. En attendant les potentielles ventes de Thilo Kehrer à Leverkusen, de Pablo Sarabia ou encore de Layvin Kurzawa pour ne citer qu’eux, Leonardo devrait tenir une promesse passée avec la Ligue de Football Professionnelle.

Un accord pour 180M€ de ventes ?