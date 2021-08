Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait bouclé un nouveau départ !

Publié le 1 août 2021 à 23h15 par B.C.

Apparu avec le PSG lors des matches de préparation, Kenny Nagera devrait évoluer en Ligue 2 cette saison, du côté de Bastia.

Après avoir accueilli Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, Leonardo souhaite désormais se focaliser sur les départs. Le PSG s’est notamment séparé de Mitchel Bakker, vendu au Bayer Leverkusen, et d’Alphonse Areola, prêté à West Ham. Mais le club compte également libérer certaines de ses pépites pour leur permettre d’obtenir du temps de jeu ailleurs. Thierno Baldé a déjà filé au Havre tandis que Garissone Innocent a rejoint Vannes. Et Kenny Nagera devrait lui aussi découvrir une nouvelle destination dans les prochains jours.

Kenny Nagera file à Bastia