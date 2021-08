Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel a acté un départ pour cet été !

Publié le 1 août 2021 à 23h10 par La rédaction

Alors qu’il n’entre pas dans les plans de Claude Puel à l’ASSE, Alexandros Katranis serait invité à se trouver un nouveau club dès cet été.

Bien discret sur ce mercato, l’ASSE n’a d’autre choix que de vendre certains de ses éléments. Alexandros Katranis, qui n’entre pas dans les plans de Claude Puel, en fait partie. Et le Grec aimerait régler rapidement son avenir comme il le confiait en mai dernier pour Sport24 : « J'ai un contrat jusqu'en 2022 avec Saint-Etienne, donc une solution doit être trouvée avec l'équipe, cependant, chaque été ils disent que j'irai avec les pros ou la réserve mais finalement je me retrouve à partir. Je ne suis pas fermé, mais je veux jouer. Chaque fois que je suis revenu ou que j'étais là-bas la première saison, je n'ai pas joué. Ok, c'est une grande équipe de France mais je veux jouer. Si les conditions sont réunies pour que j'ai un rôle, je resterai. Si cela n'arrive pas, je ne peux pas risquer de rester pour jouer seulement quelques rencontres ».

Katranis ne sera pas retenu