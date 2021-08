Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette mise au point sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 1 août 2021 à 20h45 par Th.B.

Pas du voyage à Tel-Aviv ce dimanche pour le Trophée des champions, Kylian Mbappé serait tout simplement pas apte à jouer alors que son avenir est toujours sur toutes les lèvres au PSG.

Et si Kylian Mbappé était finalement vendu par le PSG cet été ? Faute d’avoir trouvé un terrain d’entente pour une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin 2022, le PSG pourrait être contraint de se résigner à céder sa star offensive d’ici la fin du mercato. Les discussions ne sembleraient plus être d’actualité entre le clan Mbappé et les dirigeants parisiens. 90min a même annoncé ces derniers jours que le PSG prendrait en considération un transfert à partir d’une offre de 175M€ de la part du Real Madrid ou d’un autre club intéressé par les services de Mbappé avant la fin du mercato. Et son absence pour le Trophée des champions face au LOSC ce dimanche soir aurait-elle un lien avec sa situation contractuelle ?

L’absence de Mbappé au Trophée des champions n’a pas de lien avec son avenir !

Certainement pas si l’on en croit les informations divulguées par Julien Maynard sur son compte Twitter ce dimanche soir. Selon le journaliste de Téléfoot , il n’y aurait pas de lien entre le fait que Mbappé ne soit pas présent à Tel-Aviv pour le Trophée des champions et son avenir. Kylian Mbappé n’était tout simplement pas apte à jouer ce dimanche, mais aurait de fortes chances d’être de la partie pour la première journée de Ligue 1 samedi prochain à Troyes.