Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Cristiano Ronaldo plombé par... Mauro Icardi ?

Publié le 1 août 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Sur les réseaux sociaux ce samedi, Mauro Icardi a émis le souhait de rester au PSG la saison prochaine. Une décision qui ne fait pas les affaires du club parisien, engagé dans le dossier Cristiano Ronaldo.

Le PSG ne sait plus sur quel pied danser avec Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le club parisien, le joueur pourrait rejoindre le Real Madrid lors de ce mercato estival. Le champion du monde 2018 refuserait d’étirer son bail et les dirigeants pourraient être contraints de le vendre cet été afin d’éviter de le voir partir gratuitement l’année prochaine. Le club espagnol maintient le contact avec son entourage et attendrait que Mbappé officialise ses envies de départ avant de passer à l’action dans ce dossier et de formuler une offre au PSG. La formation française ne cacherait pas son inquiétude et son agacement en interne. A Paris, on se prépare à toutes les éventualités et les dirigeants ont commencé à se pencher sur la suite. Qui pour remplacer Mbappé ?

Cristiano Ronaldo dans l'attente

Selon la presse italienne, le PSG voit grand pour remplacer Kylian Mbappé. Depuis plusieurs mois, il est question d’un intérêt des dirigeants parisiens pour Cristiano Ronaldo, qui se questionne sur son avenir comme l’avait annoncé le 10Sport.com en exclusivité dès le mois de mai. Son agent, Jorge Mendes, aurait sondé plusieurs équipes dont le PSG, qui se montre particulièrement intéressé. Toutefois, les responsables qataris ont mis ce dossier en stand-by en attendant la décision définitive de Kylian Mbappé. Pour l’heure, Cristiano Ronaldo a repris l’entraînement avec la Juventus, qui n’a pas l’intention de le vendre. « Il est avec nous, il a un contrat d'un an et nous sommes heureux qu'il soit là, il nous a toujours garanti beaucoup de buts. C'est un joueur de haut niveau et nous comptons sur lui » a confié Pavel Nedved ce samedi. Et selon Tuttosport, Cristiano Ronaldo a effectivement de grandes chances de rester en Serie A à cause de Mauro Icardi.

Icardi ne veut pas bouger cet été