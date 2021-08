Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo distancé dans ce dossier à 15M€ !

Publié le 1 août 2021 à 16h10 par T.M.

Cela est aujourd’hui confirmé, le PSG était intéressé par Romain Faivre. Toutefois, il semblerait que Leonardo est laissé ce dossier de côté au profit d’autres prétendants.

Le PSG regarde également en Ligue 1. En janvier, le10sport.com vous révélait un intérêt du club de la capitale pour Romain Faivre, milieu de terrain de Brest. Si cela peut paraitre étonnant, l’international Espoirs a réalisé une grosse saison en Bretagne et pourrait donc être un bon élément de complément au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. Ce dimanche, Le Télégramme a d’ailleurs confirmé que le PSG avait pris des renseignements pour Faivre, au même titre que Wolverhampton, le FC Séville, de grands clubs italiens, Fribourg, Mönchengladbach, ainsi que le Bayer Leverkusen.

Un avenir plutôt en Allemagne ?