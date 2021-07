Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tiendrait sa chance pour le transfert de Thilo Kehrer !

Publié le 31 juillet 2021 à 21h45 par Th.B.

Alors que Mitchel Bakker a déjà intégré les rangs du Bayer Leverkusen, Thilo Kehrer pourrait rejoindre le Néerlandais au sein du club allemand prêt à tenter sa chance auprès du PSG après l’imminent départ de Leon Bailey.

Avec les arrivées de Sergio Ramos et d’Achraf Hakimi, le temps de jeu de Thilo Kehrer risque de grandement diminuer au cours de la saison à venir au PSG. En effet, le polyvalent défenseur central de formation qui a évolué sur le couloir droit à Paris par moments, pourrait ainsi prendre la porte comme The Athletic l’a récemment révélé. À en croire le média britannique, l’international allemand ferait partie de la liste de potentielles ventes de Leonardo qui chercherait à renflouer les caisses du club parisien afin de pouvoir continuer d’investir sur le marché. Et après Mitchel Bakker qui s’est envolé pour le Bayer Leverkusen, le pensionnaire de Bundesliga pourrait une nouvelle fois faire affaires avec le PSG pour Thilo Kehrer.

Après Bakker, le Bayer Leverkusen prêt à accueillir Kehrer ?

C’est du moins l’information communiquée par Saber Desfarges ce samedi soir sur son compte Twitter . Selon le journaliste, le dossier Thilo Kehrer serait en coulisse qualifié de délicat, cependant, l’intérêt du Bayer Leverkusen serait bien réel. Alors que Leon Bailey pourrait prochainement s’engager en faveur d’Aston Villa pour une somme avoisinant les 30M€, le Bayer Leverkusen prendrait en considération une offensive auprès du PSG pour boucler le transfert de Kehrer si Bailey finissait bien par rejoindre l’équipe de Premier League. Le décor est planté.