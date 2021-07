Foot - Mercato

Mercato : André Onana à l’OL, ça brûle !

Publié le 31 juillet 2021 à 21h05 par La rédaction

Alors que Jean Lucas semble être à deux doigts de rejoindre l’AS Monaco où il signerait un contrat de cinq saisons, ce départ devraient engendrer l’arrivée d’André Onana à l’OL.