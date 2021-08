Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, Messi... Depay est aux anges au Barça !

Publié le 2 août 2021 à 14h30 par Th.B. mis à jour le 2 août 2021 à 14h32

Ayant réussi ses débuts, en attestent ses deux buts en autant de rencontres, Memphis Depay fait déjà état d’une belle entente avec Antoine Griezmann tout en évoquant son rêve d’évoluer avec Lionel Messi au FC Barcelone.

Le FC Barcelone a su mettre la main sur Memphis Depay cet été, pour qui le contrat à l’OL a expiré le 30 juin dernier. Dans le viseur de Ronald Koeman depuis sa nomination au poste d’entraîneur en août 2020, le technicien néerlandais a enfin vu son compatriote débarquer au Barça où il semble déjà s’être intégré à en croire Clément Lenglet, son nouveau coéquipier. « C'est un joueur qui a beaucoup de qualités. Je le connais parce que je regarde beaucoup la Ligue 1 et il a la qualité pour tenir le ballon et il a le dribble. Il se débrouille très bien au niveau du football et aussi dans le vestiaire. C'est une personne joyeuse » . Et Ronald Koeman s’est lui aussi enflammé pour les débuts tonitruants de Memphis Depay sous les couleurs culé, à savoir deux buts en autant de matchs, en soulignant au passage la variété d’options dont le Barça dispose à présent avec Depay. « Les gens connaissent Memphis sûrement parce qu'il a été à United, à Lyon et s'est avéré être un buteur. Aujourd’hui, il a marqué le premier qu'il a eu dans une belle action individuelle. De par son jeu, sa vitesse et sa force, il donne d'autres choses à l'équipe. Sa connexion avec Antoine est très bonne, il nous donne beaucoup de sa qualité » . Et ladite connexion, le principal intéressé l’a bien ressenti lui aussi.

L’intelligence et sa connexion avec Antoine Griezmann…

Bien que ce soit Riqui Puig qui lui ait adressé le ballon sur son splendide but face à Stuttgart samedi (3-0), Antoine Griezmann semble trouver naturellement et sans relâche Memphis Depay dans les intervalles. « Oui, lors des deux derniers matchs, il m'a souvent cherché entre les lignes. Il me cherche quand je fais une course et j'essaie aussi de le chercher moi-même. ». Voici le message que le nouvel attaquant du FC Barcelone a divulgué à Tv3 avant de faire l’éloge du numéro 7 de l’Équipe de France. « C’est un joueur de grande qualité, avec une grande qualité technique, qualité d’intelligence. Vous pouvez voir que parfois nous avons une bonne connexion ».

…et l’impatience pour Lionel Messi