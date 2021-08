Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le ton est donné dans le feuilleton Umtiti !

Publié le 2 août 2021 à 12h10 par La rédaction

Alors qu'il n'entrerait pas dans les plans de Ronald Koeman, Samuel Umtiti serait poussé vers la sortie du FC Barcelone. Pour autant, il semblerait difficile de trouver un point de chute au Français.

Joan Laporta serait à la peine dans la vente de certains indésirables. En proie à des problèmes financiers, le FC Barcelone se retrouverait dans l'obligation d'alléger sa masse salariale. Depuis plusieurs semaines, le Barça ne pourrait plus poursuivre son activité sur le marché des transferts et tarderait en plus à finaliser le contrat de Lionel Messi. Alors que Samuel Umtiti ne serait plus désiré chez les Blaugrana , les dirigeants barcelonnais sembleraient toujours dans l'impasse pour régler ce dossier.

Le cas Umtiti difficile à gérer