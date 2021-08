Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : De Jong valide le choix de Laporta pour Koeman !

Publié le 2 août 2021 à 13h00 par La rédaction

Alors que l'avenir de Ronald Koeman semblait un temps incertain au FC Barcelone, le technicien néerlandais a finalement été confirmé par Joan Laporta. Un soulagement pour Frenkie de Jong.

Ronald Koeman ne semblait pas faire l'unanimité depuis son intronisation sur le banc du FC Barcelone. Les Blaugrana sortent d'une saison en demi-teinte avec certes une victoire en Coupe du Roi, mais des échecs cuisants en Liga et en Ligue des Champions. Le futur de Ronald Koeman n'était alors pas assuré à Barcelone. Pour autant, Joan Laporta a lui décidé d'affirmer sa confiance envers le technicien néerlandais. De son côté, Frenkie de Jong estime que le maintien de de son entraîneur ne peut être qu'une bonne nouvelle.

« Ma relation avec l'entraîneur est très bonne »