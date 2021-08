Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Unai Emery pourrait rendre un grand service à Joan Laporta !

Publié le 3 août 2021 à 12h00 par H.G.

Alors que Neto évolue dans l’ombre de Marc-André ter Stegen, le second portier du FC Barcelone intéresserait une écurie de Liga.

Afin de pouvoir boucler des liquidités et ainsi pouvoir enregistrer la prolongation de Lionel Messi, le FC Barcelone doit vendre une partie de son effectif. En ce sens, plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ, et c’est notamment le cas de Neto. L’ancien portier du Valence CF doit se contenter de miettes puisqu’il évolue dans l’ombre de Marc-André ter Stegen au Barça et souhaiterait donc s’en aller. Et dans cette optique, une écurie de Liga serait intéressée par la perspective de s’attacher ses services.

Villarreal intéressé par Neto !