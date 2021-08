Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta n’est pas au bout de ses peines avec Pjanic

Publié le 3 août 2021 à 7h30 par A.C.

Très peu utilisé cette saison par Ronald Koeman, Miralem Pjanic souhaiterait absolument quitter le FC Barcelone cet été.

Le FC Barcelone devait être en quelque sorte l’accomplissement d’une riche carrière. Malheureusement, les choses se sont passées autrement pour Miralem Pjanic, qui ne semble pas vraiment rentrer dans les plans de Ronald Koeman et qui souhaiterait quitter le club moins d’un an après son arrivée. L’'actuelle crise économique du Barça ne fait que confirmer un possible départ et nous vous avons révélé sur le10sport.com que cela aurait notamment attiré l’attention du Paris Saint-Germain et de Chelsea. Ces derniers jours, c’est toutefois un possible retour de Pjanic à la Juventus qui est évoqué, avec Massimiliano Allegri qui apprécierait grandement le joueur.

Pjanic, pas du tout une priorité pour la Juventus