Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Camavinga, le sort en est jeté !

Publié le 3 août 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien qu’Eduardo Camavinga soit une option prise en considération par le PSG, le milieu du Stade Rennais semblerait avoir arrêté son choix concernant son avenir.

Comme le10sport.com vous l’a confié le 10 mai dernier, le profil d’Eduardo Camavinga plaît à tous les étages de l’institution parisienne. En quête de renforts au milieu de terrain, le PSG pourrait se laisser tenter par l’option Camavinga, mais semble lui privilégier la piste menant à Paul Pogba qui serait même la priorité de Leonardo. En ce qui concerne le milieu du Stade Rennais, il aurait la cote en Angleterre et particulièrement du côté de Manchester United. Cependant, l’international français cultiverait le désir de se lancer un nouveau challenge en Espagne, mais pas dans l’immédiat.

Un départ de Camavinga… en 2022 !

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Eduardo Camavinga ne serait pas contre l’idée d’honorer son engagement envers le Stade Rennais et de quitter le club libre l’été prochain. En effet, selon Fabrizio Romano, ni le Real Madrid et le FC Barcelone ne pourraient investir 40M€ pour Camavinga lorsque le PSG ne serait pas en passe de passer à l’action. Et à Manchester United, on estimerait que le Français prévoirait d’attendre pour partir libre de tout contrat. Le décor est planté.