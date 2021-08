Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça bouge en coulisse pour le dossier Pogba !

Publié le 2 août 2021 à 20h15 par Th.B.

Alors que le PSG est la destination la plus probable pour Paul Pogba comme le10sport.com vous l’a révélé jeudi dernier, Manchester United chercherait déjà son successeur.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 à Manchester United, Paul Pogba pourrait toujours prolonger son deuxième passage chez les Red Devils. C’est en effet ce que Samuel Luckhurst, journaliste du Manchester Evening News a reconnu qu’il était possible qu’une telle éventualité ait lieu, même si ce n’est pas vraiment la tendance. « S’il y a une chance que Pogba prolonge son contrat ? Il y a toujours une chance. Je serais stupéfait si United le laissait repartir gratuitement, dix ans plus tard. Ce serait remarquable. Vu la façon dont les Glazers opèrent, on peut imaginer que, si les choses se gâtent et qu'il ne veut pas re-signer, ils exigeront qu'il soit vendu pour une somme d’argent. (…) United devrait chercher à le vendre en août ». Et cette tendance a été confirmée par The Daily Star ce lundi qui avance que Paul Pogba voudrait quitter Manchester United pour rejoindre le PSG. Directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo serait particulièrement emballé par l’idée de recruter le champion du monde tricolore.

United scrute le marché pour remplacer Pogba !