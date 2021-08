Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout reste encore à faire pour Eduardo Camavinga !

Publié le 2 août 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Sous contrat jusqu'en 2022 avec Rennes, Eduardo Camavinga ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine. Manchester United, le Real Madrid et Manchester United seraient sur ses traces, mais aucun des trois clubs n'a bougé le petit doigt.

Le prochain chantier de Leonardo est identifié. Malgré l’arrivée de Georginio Wijnaldum, le PSG voudrait continuer à amener du sang frais au milieu de terrain et aurait ciblé un champion du monde. Le club parisien apprécierait le profil de Paul Pogba, qui a grandi en région parisienne. Sous contrat jusqu’en 2022 avec Manchester United, le joueur n’a pas encore pris de décision et ne voudrait pas se précipiter. La décision de Pogba est attendue dans les prochains jours et pourrait avoir de lourdes répercussions sur l’avenir d’Eduardo Camavinga. Le jeune joueur de Rennes serait le plan B du PSG. En cas d’échec avec Pogba, le club parisien pourrait recruter le jeune milieu de terrain, également annoncé du côté de Manchester United pour remplacer son compatriote. A un an de la fin de son contrat avec la formation bretonne, Camavinga ne voudrait pas se presser, mais envisage bien un départ comme l’a annoncé le 10Sport.com en exclusivité. Entraîneur de Rennes, Bruno Génésio a évoqué ce dossier dans un entretien à Ouest-France : « Eduardo est sous contrat, donc pour moi, il est utilisable. On attend la suite des événements sereinement. Je le trouve plus détendu, c’est plutôt bon signe. Il a eu du mal dans sa préparation, je pense qu’il a été un petit peu perturbé. Là, je trouve qu’il a retrouvé de l’allant, la joie de s’entraîner, de travailler, et il retrouve petit à petit son jeu. Avec ce qu’il a déjà réalisé à 18 ans, il ne peut pas avoir perdu son talent du jour au lendemain. C’est donc qu’il y a des choses parasites qui l’ont perturbé l’année dernière, et empêché de faire une saison meilleure ».

Le suspense reste entier dans le dossier Camavinga