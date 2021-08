Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vent a tourné pour Camavinga !

Publié le 2 août 2021 à 0h15 par Th.B.

Le PSG suivrait avec attention l’évolution de la situation d’Eduardo Camavinga au Stade Rennais et verrait un concurrent direct se retirer de l’opération.

Et si Eduardo Camavinga débarquait… au PSG ? Comme le10sport.com vous le confiait en mai dernier, le profil du milieu de terrain du Stade Rennais plaît à tous les étages de l’institution du PSG. Néanmoins, Manchester United serait le grand concurrent de Leonardo dans la course à la signature de Camavinga qui ne devrait pour sa part pas prolonger son contrat qui expire en juin 2022 à Rennes. Et alors que Foot Mercato a confié que ses agents poussent pour l’envoyer en Angleterre, la volonté du joueur serait d’aller en Espagne, ce qui rendrait Manchester United réticent à le recruter. Mais en raison des difficultés financières rencontrées par le FC Barcelone et le Real Madrid, le PSG aurait un joli coup à jouer.

United plus dans le coup pour Camavinga ?