Mercato - PSG : Camavinga pourrait prendre une décision tonitruante !

Publié le 1 août 2021 à 17h15 par H.G.

Alors qu’il est annoncé dans les viseurs de nombreux clubs, Eduardo Camavinga n’écarterait pas encore l’hypothèse d’un départ libre.

À un an de la fin de son contrat, Eduardo Camavinga pourrait quitter le Stade Rennais au cours de cette fenêtre estivale des transferts. Dans cette perspective, l’international français est annoncé dans les viseurs du PSG et de Manchester United depuis quelques semaines. Seulement voilà, le club breton pourrait se montrer gourmand malgré la situation contractuelle de son joueur, et cela pourrait pousser le principal intéressé à s’en aller librement dans un an.

Eduardo Camavinga veut vraiment prendre son temps