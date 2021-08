Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un indésirable du PSG pourrait débloquer le recrutement de Longoria !

Publié le 1 août 2021 à 17h10 par B.C.

À la recherche d’un latéral droit, l’OM souhaite récupérer Pol Lirola, qui a fait son retour à la Fiorentina. Cependant, les négociations traînent en longueur, mais le dossier pourrait connaître une grande avancée grâce à Alessandro Florenzi. Explication.

Ce samedi soir, en marge de la rencontre amicale face à Villarreal (2-1), Pablo Longoria a confirmé que le mercato de l’OM n’était pas terminé : « Le mercato est ouvert jusqu'au 31 août il faut être attentif. On a toujours dit qu'il faut encore d'autres joueurs. On a dit qu'on veut deux joueurs par poste et le mercato est ouvert jusqu'au dernier moment. » Le club phocéen souhaite notamment récupérer un latéral droit, et Pol Lirola apparaît comme la grande priorité. Il faut dire que le défenseur espagnol a laissé de bons souvenirs à l’OM après un premier passage en prêt la saison dernière. Les discussions ont ainsi été entamées avec la Fiorentina, mais ce dossier traîne en longueur. Pourtant, l’écurie italienne se pencherait déjà sur la succession de Lirola.

Florenzi pour remplacer Lirola ?