Mercato - PSG : Nouvelle avancée décisive pour le transfert de Pogba !

Publié le 1 août 2021 à 18h30 par Th.B.

Piste activée par Leonardo pour cette deuxième partie de mercato estival, Paul Pogba se rapprocherait de plus d’un départ et Manchester United devrait acter ce transfert au courant du mois d’août. Le PSG toucherait au but !

Paul Pogba pourrait être la cinquième star à déposer ses valises au PSG de ce mercato estival. En effet, le milieu de terrain de Manchester United où son contrat court jusqu’en juin 2022, aurait témoigné d’une approche concrète de Leonardo et de certains dirigeants du PSG à en croire The Athletic. En effet, les décideurs parisiens se seraient montrés prêts à tenter leur chance de faire venir Pogba et auraient fait part de l’intérêt du club de la capitale pour lui. Un temps réticent à l’idée d’évoluer en France ces dernières années, privilégiant un départ en Espagne, Pogba aurait revu sa position comme Mohamed Bouhafsi le faisait savoir ces dernières semaines. Et du côté de Manchester United, on ne serait pas déterminé à conserver Paul Pogba dans le vestiaire. Plusieurs cadres verraient d’un bon oeil son départ selon The Manchester Evening News, qui pourrait faire à la fois les affaires de La Pioche et du club afin de renflouer ses caisses. Coéquipier de Pogba chez les Red Devils , Andreas Pereira n’a clairement pas fermé la porte à son départ au cours d’un entretien accordé à TNT Sports . « Si Pogba restera à Manchester ? (rires)... J'espère qu'il fera le meilleur choix pour lui et sa famille. Il mérite les meilleures choses du monde, c'est un type formidable. » . Et l’heure pourrait être à une vente de Pogba.

Une prolongation ? Pogba se dirigerait plutôt vers un départ !