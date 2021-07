Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporte, Sterling, Mahrez, Silva… Le Barça a ses préférences !

Publié le 20 juillet 2021 à 22h00 par T.M.

Alors que cela discuterait d’un possible échange entre le FC Barcelone et Manchester City, Joan Laporta aurait certaines préférences parmi les joueurs de Pep Guardiola.

Après avoir déjà accueilli 4 recrues et malgré la situation financière complexe dans laquelle il est, le FC Barcelone pourrait encore bouger lors de ce mercato estival. Si Joan Laporta tente actuellement de faire un grand ménage au sein de l’effectif de Ronald Koeman, de nouveaux joueurs pourraient débarquer en Catalogne. Et ces recrues pourraient venir de Manchester City. En effet, selon les informations dévoilées ce mardi soir par Catalunya Radio , des discussions auraient lieu en coulisse à propos d’un échange entre les deux clubs. Et du côté des Citizens, ce seraient les noms d’Aymeric Laporte, Raheem Sterling, Bernardo Silva et Riyad Mahrez qui auraient été mis sur la table.

Qui viendra à Barcelone ?