Mercato - Barcelone : Mendes, départ… La grosse mise au point du clan Braithwaite !

Publié le 20 juillet 2021 à 19h10 par La rédaction

Souvent annoncé sur le départ, Martin Braithwaite est toujours un joueur du FC Barcelone. L'agent du Danois l'a d'ailleurs bien fait savoir ce mardi.

Avec 53 matches pour 8 buts, les statistiques de Martin Braithwaite ne lui garantissent pas d'être un titulaire à part entière au FC Barcelone. Les rumeurs s'intensifient donc depuis plusieurs jours pour un éventuel départ de l'international danois. Sous contrat jusqu'en 2024, Braithwaite disposerait selon les dernières informations de touches en Angleterre. Brighton, West Ham ou Wolverhampton ont ainsi été évoqués.

Un départ à Wolverhampton jugé improbable