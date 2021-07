Foot - Mercato - OL

Mercato : André Onana est encore loin de l’OL !

Publié le 20 juillet 2021 à 18h40 par La rédaction

Arrivé sur le banc de l’OL, Peter Bosz voudrait attirer André Onana sur les bords du Rhône. Mais pour le moment, un accord peine à être trouvé avec l’Ajax Amsterdam.