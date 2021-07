Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si l’OM avait rendu un grand service à Leonardo ?

Publié le 20 juillet 2021 à 17h30 par T.M.

Cet été, Leonardo va devoir se forcer et réaliser de nombreuses ventes. Alors que cela a commencé avec le départ de Mitchel Bakker, d’autres joueurs sont poussés vers la sortie. Une mission compliquée pour le directeur sportif du PSG, qui pourrait bien avoir reçu un coup de pouce de la part de l’OM. Explications.

Jusqu’à présent, c’est au rayon des arrivées que le PSG s’est distingué cet été. En effet, Leonardo est en train d’offrir une véritable armada à Mauricio Pochettino, qui a déjà accueilli Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma dans son effectif. Et prochainement, ce n’est autre que Paul Pogba qui pourrait débarquer au Parc des Princes. Toutefois, en parallèle, Leonardo doit également se montrer actif dans le sens des départs et dégraisser au PSG. L’objectif serait notamment de récupérer 180M€ à l’occasion de ce mercato estival. Jusqu’à présent, ce sont 10M€ qui auraient été acquis grâce au départ de Mitchel Bakker au Bayer Leverkusen. Il va donc falloir passer à la vitesse supérieure et cela pourrait prochainement être le cas avec les départs de Layvin Kurzawa ou encore Alphonse Areola. Une liste à laquelle il pourrait également falloir ajouter un certain Rafinha. Arrivé l’été dernier en provenance du FC Barcelone, le Brésilien, à la recherche de temps de jeu, pourrait déjà faire ses valises. Et le frère de Thiago Alcantara ne manquerait d’ailleurs pas de solutions.

Et maintenant Flamengo ?

Ces dernières heures, c’est du côté de la Turquie que l’avenir de Rafinha a fait parler. Souhaitant quitter le PSG pour retrouver un rôle de titulaire, le Brésilien verrait Fenerbahce s’intéresser à lui. Il y aurait même déjà eu des premiers contacts entre les deux clubs en vue d’un prêt du milieu de terrain de Mauricio Pochettino. Mais cela pourrait ne pas être la solution puisque Rafinha pourrait également s’envoler du côté du Brésil, plus précisément pour rejoindre Flamengo. Alors que le club carioca vient de céder Gerson à l’OM, un milieu de terrain est recherché. Et la solution pourrait donc se trouver du côté du PSG. Selon les informations du journaliste brésilien Mauro Sant’Anna, Flamengo serait très intéressé par l’ancien joueur du FC Barcelone et des discussions auraient également été ouvertes avec le club de la capitale française. Le club de Rio de Janeiro aurait pour idée d’accueillir Rafinha sous la forme d’un prêt, mais ne pouvant pas prendre en charge la totalité du salaire du Parisien, le PSG devra partager les frais. Néanmoins, l’intérêt serait réel puisque dès l’été dernier Flamengo aurait aimé recruter le joueur de 28 ans, mais compte tenu de la situation sanitaire et de la crise économique, cela n’a pas pu être possible. Cette fois, cela sera-t-il possible ? A suivre…