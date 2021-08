Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette réponse fracassante dans le dossier Lionel Messi !

Publié le 4 août 2021 à 16h10 par T.M.

Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ne s’en étaient pas cachés, ils étaient attentifs à la situation de Lionel Messi. Toutefois, aujourd’hui, il faudrait oublier une arrivée de la star argentine au PSG.

Aujourd’hui, Lionel Messi est libre de tout contrat. Forcément, cette situation laisse la porte ouverte à l’arrivée de l’Argentin dans un autre club que le FC Barcelone. Et forcément, quand on pense à cela, les regards se tournent vers le PSG, où l’intérêt pour La Pulga n’est plus un secret. En effet, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi s’étaient publiquement positionnés sur le cas Messi, expliquant qu’ils se tenaient à l’affût s’il y avait une possibilité. Toutefois, si la porte est actuellement ouverte pour le sextuple Ballon d’Or, son avenir ne devrait pas s’écrire au PSG.

Une option plus d’actualité !