Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme danger à venir pour Leonardo avec cette piste en Serie A ?

Publié le 4 août 2021 à 14h15 par H.G.

Alors que le PSG a été annoncé sur les traces de Joaquin Correa, une autre écurie italienne pourrait maintenant passer à l’action afin de l’arracher à la Lazio.

Après le retour de Moise Kean à Everton après son prêt d’un an au PSG, le club de la capitale serait à la recherche d’un nouvel attaquant de complément. Dans cette optique, il a été annoncé que Leonardo travaillait sur la piste menant à Joaquin Correa. Cependant, cela fait maintenant plusieurs semaines que cette piste ne fait plus grand bruit dans la presse. Et désormais, c’est une autre écurie italienne qui pourrait profiter de la situation pour enrôler l’Argentin évoluant à la Lazio.

Joaquin Correa ciblé par l’Inter pour remplacer Romelu Lukaku ?